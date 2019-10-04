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‘Bursa Foto Fest'e renkli kortej

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle bu yıl 9.

'su düzenlenen ve 16 ülkeden 230 fotoğraf sanatçısını Bursalılarla buluşturan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa Foto Fest), kortej yürüyüşü ile başladı.


Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen ve 9. yılında ‘Hava, su, toprak Doğaya dönüş' temasıyla Bursalılarla buluşan Bursa Foto Fest'in geleneksel kortej yürüyüşü Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ile yerli ve yabancı onlarca fotoğraf meraklısı katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü, Zafer Plaza'da sona erdi ve renkli görüntülere sahne oldu.


Kortej yürüyüşünde fotoğraf meraklılarını yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Foto Fest'in bu sene Rusya'yı konu aldığını ve organizasyonun çok renkli geçeceğini düşündüğünü söyledi. Başta Bursa Kent Konseyi olmak üzere BUFSAD ve kentin farklı paydaşları, çocuk ve gençleri ile beraber birlik ve beraberliği, dünya ile entegre olma isteğini bir kez daha ortaya koyduklarını belirten Başkan Aktaş, faaliyetin hayırlı olmasını diledi.

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