Bursa GGK Başkanı Özmen'e TOBB'da yeni görev

Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İbrahim Özmen, TOBB Doğu Marmara Bölge Başkanlığı'na seçildi.

Kocaeli ve Bursa TOBB Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanlarının yarıştığı seçimlerde Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerini kapsayan Doğu Marmara Bölge Başkanlığı görevinde ipi göğüsleyen TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İbrahim Özmen oldu.

Desteklerinden dolayı tüm illerin Genç Girişimciler İcra Kurullarına teşekkür eden Özmen, “Bölgemizdeki Genç Girişimci Kurullarımızın başkanlarının oylarıyla seçilmiş olduğum TOBB Doğu Marmara Bölge Başkanlığı görevimde bütün genç girişimcilerimizle önemli işlere imza atacağız. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye için genç girişimci kurullarımıza büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

Doğu Marmara TOBB Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Özmen'i tebrik eden Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı “Bölgedeki genç girişimci potansiyelini harekete geçirerek, Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek olacaklarına olan inancımız tamdır. Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Kurulunun yapacakları çalışmalarda her zaman yanlarında olacağız” dedi.