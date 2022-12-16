Bursa, gıda sektörünün Avrupa'ya açılan kapısı olmaya hazırlanıyor

Gıda sektörünün sürdürülebilir rekabet gücüne katkıda bulunmak ve firmaların ihracat pazarlarını genişletmek adına projeler üreten Bursa Ticaret Borsası, Bursa'ya gıda sektörü kümelenme alanı kazandırmak için çalışmalara başladı. Türkiye'ye örnek olacak projenin kent içinde sıkışan ve büyümekte zorlanan firmaları tek bir merkezde toplaması hedeflenirken, proje için ön başvuru süreci devam ediyor.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşımın kritik önem arz ettiği günümüzde, katma değerli üretim ile birlikte, tarım ve gıda sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bu çerçevede kent içinde kalan ve büyümekte zorlanan, gıda alanında faaliyet gösteren firmaları, şehrin dışında kurulması planlanan Gıda Sektörü Kümelenme Alanı ile düzenli bir alanda toplamak için harekete geçtiklerini söyleyen Özer Matlı, “Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, şehrin tüm dinamiklerinin de desteği ile Bursa Ticaret Borsası olarak, kentimizin coğrafi konumunun, sanayisinin, tarımsal üretim gücünün ve ticari yeteneklerinin sinerjisi ile ülkemizin üretim yüzyılı vizyonu doğrultusunda bir ilke başlamanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Sektörün nitelikli ürünler ortaya koyarak büyümesinin önündeki engellerin başında yer sıkıntısının geldiğini dile getiren Özer Matlı, “Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın ölçekleri her geçen gün büyüyor ancak hızlı şehirleşmeyle beraber bu firmalar kent içinde sıkışıp kaldı. Katma değerli üretimi, ihracatı, istihdamı odağına alan firmaların önünü açmamız gerekiyor. Öncelikli olarak Bursalı firmalar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye açmayı planladığımız proje çerçevesinde gıda alanında üretim yapan firmalarımızı, KOBİ'lerimizi teknoloji odaklı yeni nesil lojistik imkanlarıyla donatılan, sürdürülebilir tarım ekosistemi ve doğanın geleceği için ekolojik çözümlerle planlanan, çevre dostu kümelenme alanında bir araya getirmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Gıda Sektörü Kümelenme Alanı ile şehrin içinde sıkışıp kalan ve hareket kabiliyetleri azalan firmaların üretimlerini ve ihracatlarını artırmalarına imkân sağlanacağını vurgulayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Hayata geçirmeyi planladığımız proje ile yoğun kentleşmenin neden olduğu trafik başta olmak üzere pek çok sorunun çözümüne de katkı sunmuş olacağız. Tüm bunların yanı sıra kümelenmenin etkisi ve soğuk zincir, korumalı coğrafi işaret, korumalı menşei işaret gibi sistemlerin imkanları ile işlenmiş gıda hacminin artırılmasını ve küresel piyasalarda söz sahibi olmayı hedefliyoruz” dedi.

Kurulması planlanan kompleks ile firmalar arasında rekabet ve ayrışma yerine ortak bir ticaret zinciri oluşturarak, sağlanacak verimlilik artışı ile istihdama da katkı koymayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Özer Matlı, “Gıda sektöründe üretim ve pazarlamanın yanında, pazarlama kanallarının kısaltılması, ürünlerin ambalajlanması, taşınması ve depolanmasına yönelik standartların uygulamaya alınması, ürün zayiatının en aza indirilmesi ve piyasanın elektronik ortamda takibi gibi verimliliği sağlayacak altyapı imkanları sektörde büyümenin anahtarı haline gelmiştir. Türkiye, Asya'dan kayan taleplerin merkezi olurken, otoyol, hızlı tren, deniz ve hava yolu gibi büyük altyapı yatırımları ile ulaşım ve lojistik açıdan ön plana çıkan Bursa, kümelenme alanı ile bölgesel bir cazibe merkezi olacağı gibi, gıda sektörünün Avrupa'ya açılan kapısı haline gelecektir” ifadelerini kullandı.

Ön talep başvuru süreci tamamlandıktan sonra yatırım planlamaları gerçekleştirilecek olan Gıda Sektörü Kümelenme Alanı'nda yer almak isteyen firmaların, www.btb.org.tr adresinde yer alan Ön Talep Başvuru Formunu doldurarak, Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreterliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir.