İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa giriş çıkışları kontrol altında

Bursa polisi, sosyal hareketliliği azaltmak ve şehrin güvenliğini arttırmak için şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerini arttırdı.


Çin'de ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan korona salgınının önüne geçebilmek için uygulamalar tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal hareketliliği azaltmak ve şehrin güvenliğini arttırmak için şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerini arttırdı. Salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak izolasyonu sağlamak için şehrin giriş çıkışlarından kontrol yapıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş çıkışında kontrol noktaları kurarak yol kontrollerini titizlikle yapmaya devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.