Bursa ‘goblen' tekniğiyle tablolaşacak

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) tarafından düzenlenen ‘Goblen' yarışması ile Bursa'nın güzellikleri tablolara ilmek ilmek işlenecek.

Bursa'nın tarihî ve kültürel zenginliğinin goblen tekniği kullanılarak kalıcı eser hâline getirilmesi maksadıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, OSMEK kursları kapsamında düzenlediği, ‘goblen' yarışması ile şehre yeni bir soluk getirecek. Bursa'ya mal olmuş ürünler goblen tekniği ile tablolara işlenerek kalıcı hâle getirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos tarihine kadar Soğanlı Kültür Merkezi'nde ön kayıt yaptırabilecek.

Yarışmaya kayıt yaptıran vatandaşlar, sayılabilir kumaş, az 5 renk iplik, kasnak, desen ve nakış makası malzemeleri kullanarak goblen tekniği ile yapacağı eserleri, 12 - 15 Ekim tarihleri arasında Soğanlı Kültür Merkezine teslim edecek.

Her yarışmacının bir eserle katılabildiği yarışmada yer alan eseler, kültür ve sanat etkinliklerinin Bursa'daki yeni adresi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde 3 gün süreyle sergilenecek. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda dereceye giren eser sahipleri, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.