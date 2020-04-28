Bursa Gönüllü Kuruluşlar'dan Diyanet İşleri Başkanına destek

Bünyesinde 100'e yakın sivil toplum kuruluşunu barından Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu (BGKP), Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'eş cinsellikle' ilgili verdiği hutbeye destek verdi. BGKP İcra Heyeti Adına konuşan İbrahim Güney, “Prof. Dr. Ali Erbaş, dinimizin gereğini yerine getirmiştir. Kendisine yapılan çirkin ve haksız ithamları kınıyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz Cuma günü Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazı kıldırmış ve Cuma hutbesinde de, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım. Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eş cinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir. Yılda yüz binlerce insan, gayri meşru ve nikahsız hayatın İslamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandığını belirten Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu İcra Heyeti adına konuşan İbrahim Güney, “Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in eş cinsellik, zina ve gayri meşru ilişkileri yasaklayan emirlerini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dinimizin gereğini yerine getirmiştir. Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yapılan çirkin ve haksız ithamları kınıyor ve başkanımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.