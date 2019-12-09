İhlas Haber Ajansı

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Bursa güne sisli bir havayla başladı

Bursa şehir merkezinin yanısıra İnegöl ilçesi sesi teslim oldu.


İnegöl ilçesinde fabrika bacalarından ve evlerden çıkan katı atık dumanı sis ile birleşince vatandaşlar nefes almakta dahi zorlanmaya başladı. Oluşan görüntü nedeniyle İnegöllüler özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşıyor.


Sisli havada sürücüler de görüş mesafesi düştüğü için zorlandı. Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarıyor.


Bursa'da ise Mahalli Çevre Kurulu aldığı kararla katı atık yakılmasını yasaklamıştı. Önümüzdeki günlerde zabıta ve Çevre Müdürlüğü müeyyide uygulamaya başlayacak

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