Bursa Havalimanı TBMM gündeminde

Bursa kamuoyunun uzun süredir beklediği havalimanının daha aktif olarak kullanılması talebi TBMM gündemine geldi. AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak'ın katıldığı komisyon toplantısında konuşarak, havalimanının daha aktif kullanılması konusundaki görüşlerini gündeme getirdi.

Esgin şunları söyledi: “Türkiye son yıllarda havayolu taşımacılığında önemli mesafeler aldı. Ülkemizdeki 56 havalimanından birisi de Bursa Yenişehir Havalimanı. Aslında 2011 yılında hizmete girmişti. Kargo binası olan özellikli havalimanlarından birisi olan Bursa Yenişehir Havalimanımız özellikle yaş sebze ve meyve ihracatı, tekstil ve otomotiv ürünleri ihracatı başta olmak üzere sanayi ve tarım kenti Bursa'mızda yeterli derecede kullanılamıyordu. BTSO'nun bu anlamda kargo binasını kiralamasıyla birlikte havalimanımızın artık daha etkin kullanılacağına inanıyorum. Fakat havalimanımız genel olarak değişik nedenlerle etkin kullanılamamaktadır. Bunun en önemli iki sebebinden birisi tıpkı Ankara Esenboğa Havalimanının kente uzaklığında olduğu gibi Bursa Yenişehir Havalimanı da kent merkezimize uzak olması Bursa kamuoyunda yoğun bir şekilde yadırganmaktadır. İkinicisi de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Bursa'ya yakınlığı, tabi otoyol ve Osmangazi Köprüsü ile bu mesafe daha da yakınlaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın elimizdeki verilere göre yüzde 27 doluluğu Bursa yolcuları tarafından karşılanmaktadır. Anadolu Jet 3'ncü hap noktası olarak Bursa'yı gördüğünden dolayı 5 destinasyondaki düzenli uçuşlarımızda doluluk oranları yükseldi. Bursa her geçen yıl gelişmekte ve büyümektedir. Bursa'mızda siyaset üstü bir anlayış ile kentimizdeki sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleri, turizmciler ve iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelerek havalimanın daha yoğun kullanılması yönünde yüksek oranda birliktelik ve talep var. Yenişehir Havalimanı Bursa'nın tek resmî Uluslararası nitelikteki havalimanıdır. Yenişehir Havalimanı adının bu yönüyle Bursa Havalimanı (Bursa Airport) olarak değiştirilmesi, ayrıca Havalimanımızın daha yoğun ve aktif olarak yurt içi uçuşlarının arttırılması ve yurt dışı uçuşlara açılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte burada gündeme getirmek istiyorum ki; havalimanımızın charter uçuşlarda teşvik kapsamına alınması yine öncelikli taleplerimizden birisidir"