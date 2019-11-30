Bursa havasına lodos temizliği

Bursa'da gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi. Şehrin yüksek kesimlerinden bakıldığında pırıl pırıl görünen şehir lodos sayesinde rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz hafta Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın havasındaki partikül madde sayısı sınırın iki katına ulaştığı yönündeydi. Bursalıları hava kirliliği konusunda uyaran Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yalçın, "Partikül maddede sınır 40 mikrogram/metreküp'tür. Bursa'daki istasyonlarda şu anki partikül madde değeri yazın 71 mikrogram/metreküp, kışın 92 mikrogram/metreküp'tür. Şu anda partikül madde (PM10) sınırının 2 katı üstündeyiz. Hava kalitesi indeksine göre, 2018 yılı partikül madde hava kalitesi aşım verilerine baktığımızda ise Bursa istasyonumuzda iyi olan gün sayımız 23, orta kalitedeki gün sayımız 198 ve hassas gruplar için sağlıksız kalitede olan gün sayımız da 130'dur” dedi.

Açıklanan bu vahim tablo vatandaşları kara kara düşündürürken hava kirliliğinin hat safhada yaşandığı şehrin imdadına dün sabahtan itibaren etkili olan lodos yetişti. Bursa'yı gün boyu etkisi altına alan yağışla birlikte çıkan lodos hayatı olumsuz etkilese de lodosun ardından şehrin üzerini kaplayan puslu hava ortadan kalktı. Akşam saatlerinde şehrin üst kısımları pırıl pırıl olurken, ortaya çıkan manzara fotoğraflara da yansıdı.