İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa havasına lodos temizliği

Bursa’da gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi.

Bursa'da gün boyu etkili olan lodos kirli havayı bir günde temizledi. Şehrin yüksek kesimlerinden bakıldığında pırıl pırıl görünen şehir lodos sayesinde rahat bir nefes aldı.


Hava kirliliğinin hat safhada yaşandığı şehrin imdadına dün sabahtan itibaren etkili olan lodos yetişti. Bursa'yı gün boyu etkisi altına alan lodos hayatı olumsuz etkilese de rüzgarın ardından şehrin üzerini kaplayan puslu hava ortadan kalktı. Akşam saatlerinde şehrin üst kısımları pırıl pırıl olurken, ortaya çıkan manzara fotoğraflara da yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.