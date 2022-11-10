Bursa Hayvanat Bahçesi 24 yaşında

Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 135 türden bini aşkın hayvanın bulunduğu ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Hayvanat Bahçesi'nin kuruluşunun 24'üncü yılı farklı etkinliklerle kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin 22'inci yaşı, hayvanat bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Hayvan başına düşen doğal alanları ile Avrupa'daki en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'nin tam üyesi olan Hayvanat Bahçesi'nin kuruluş yılı kutlama programına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Sağlık İşleri Daire Başkanı Esat Yalman, öğrenciler ve hayvanat bahçesi çalışanları katıldı. Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası müzik dinletisi ve bando takımı konseriyle başlayan etkinliğe katılan Ali Karasu İlkokulu öğrencileri, kukla gösterisiyle keyifli anlar yaşadı.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin ev sahipliği yaptığı hayvan türlerinin yanında 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 çalı bitkisi ve 150 bin yer bitkisiyle vatandaşların nefes alacağı önemli bir alan olduğunu belirten Başkanvekili Şahin, “Burada çocuklarımız için de farklı eğitimler düzenleniyor. Çocuklarımızın farklı hayvan türlerini de tanımaları için sık sık hayvanat bahçemizin ziyaret edilmesini bekliyoruz” dedi.

Konferans salonunda başlayan programın ardından Başkanvekili Şahin, çocuklarla birlikte pasta kesip, lemur ve zürafaları besledi.