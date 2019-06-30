Bursa Hayvanat Bahçesi doğal film platosu oldu

Sahip olduğu tarihi ve kültürel eserleriyle birçok prodüksiyona doğal platform olan Bursa, 9 Ağustos tarihinde vizyona girecek ‘Konuşan Hayvanlar' filmine de ev sahipliği yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konuşan Hayvanlar isimli çocuk filminin setini ziyaret etti. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde eğlenceli atmosferde süren çekimleri bir müddet izleyen Başkan Aktaş, yönetmen koltuğuna da oturarak farklı bir tecrübenin sahibi oldu. Başkan Aktaş, set ziyaretinde minik oyuncularla da sohbet etti.

Başkan Alinur Aktaş, yaklaşık 100 kişinin görev aldığı ve 9 Ağustos tarihinde vizyona girmesi planlanan filmin setini ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Film sayesinde hem hayvanat bahçesinin güzelliğinin bir kez daha ortaya çıkacağını hem de bireylerdeki hayvan sevgisinin artacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Bu film, ben inanıyorum ki benzer mekanların zihinlerde yer etmesi anlamında önemli araç olacak. Görev alan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi Bursa Hayvanat Bahçesi'ni görmeye davet ediyorum” dedi.