Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru zebra sevinci

Bursa Zoopark'ta 2016 tarihinden bu yana planlı şekilde üretilen zebraların sayısı, 6 Haziran'da dünyaya gelen yavrular ile 18'e ulaştı. Bursa Hayvanat Bahçesi'nin Türkiye'deki en büyük zebra popülasyonuna sahip alan olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kısa süre önce karıncayiyen, alageyik, babun, lemur, iquana ve kuğular da doğum yaptı. Fil ve timsah barınağı çalışmalarımız ise devam ediyor. Yapılacak yatırımlarla birlikte Bursa Zoopark'ıdünyanın cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Parka gelişinde ilk olarak karıncayiyen barınağına giden Başkan Aktaş, uzun gırtlak yapısına sahip olan hayvan hakkında Büyükşehir bürokratlarından bilgiler aldı. Daha sonra anavatanı Güney Amerika olan ve en büyük fare türü olarak bilinen kapibara ile Güney Amerika ile Güneydoğu Asya'nın ormanlık bölgelerinde yaşayan tapir barınaklarına giden Başkan Aktaş, tapir'i elleriyle besledi. Başkan Aktaş, alageyiklerin bulunduğu barınakta ise yeni doğan bir hayvana ‘Alaca' ismini koydu. Başkan Aktaş'ın Zoopark'ta son durağı ise zebralar ile zürafaların birlikte yaşadığı bölüm oldu. Burada zürafaları elleriyle besleyen Başkan Aktaş, zebraların artan nüfusu ile hayvanat bahçesinin geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi'ne Hollanda'dan getirilen zebraların itinalı bakım ve besleme sonucunda üremeye başladığını söyledi. 2016 yılından bu yana planlı şekilde doğum yapan zebraların sayısının 6 Haziran'da dünyaya gelen yavrular ile birlikte 18'e ulaştığını söyleyen Başkan Aktaş, “Dolayısıyla Bursa Zoopark. Türkiye'deki enbüyük zebra popülasyonuna sahip hayvanat bahçesidurumundadır” diye konuştu. Başkan Aktaş, Türkiye'de sadece Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev karıncayiyenler ile zebra, alageyik, hamadrasbabunu,halka kuyruklu lemur, yeşil iquana ve beyazkuğugibi hayvan türleri sayılarında da gerçekleşen doğumlarla birlikte artış yaşandığını ifade etti.

Başkan Aktaş, açıklamasında Bursa Zoopark için fil ve timsah barınakları planladıklarına da değindi. Bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “6 bin 500 metrekaresi kapalı,13 bin 500 metrekaresi açık olmak üzere toplam20 bin metrekarelik fil ve timsah barınağı planladık.Kapalı barınak uygulama projesi,EAZA tarafındanonaylandı.Mevcut barınak içinde timsahlar için özel havuzdüşünüldü. Ayrıca, 120 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam2 bin 160 metrekarelik alanda bongo barınağı kurulmasınıhedefliyoruz” şeklinde konuştu.