Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru zebra ve karıncayiyen heyecanı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 5 zebra yavrusu ile 1 karıncayiyen yavrusu dünyaya geldi.

Kurulduğu 1998 yılında 70 tür hayvanla ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı 121'i buldu. Bin 300 civarında hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinde zebraların 5 tane yavrusu dünyaya geldi. Yavrular ile zebra sayısı 18'e ulaştı. Türkiye'deki en büyük zebra populasyonuna sahip alan olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zebralara ilerleyen günlerde yeni üyelerinden katılması bekleniyor.

Hollanda'dan getirilen zebralar, hayvanat bahçesinde 2016 yılından bu yana planlı olarak doğum yapıyor. İtinalı bakım ve besleme ile bakılan zebralar, doğal ortamlarını aratmayacak şartlarda hayvanseverlerin izlenimine sunuluyor.

Öte yandan Güney Amerika kökenli karıncayiyenlerin dişisi de 15 ayın ardından ikinci defa anne oldu. Sırtında bir an indirmediği yavrusunu herkesten sakınan anne karıncayiyen, bu doğumdan sonra Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki karıncayiyen sayısı 4'e ulaşmış oldu. Karıncayiyenler yavrularını yaklaşık 1 yıl sırtında gezdiriyor.