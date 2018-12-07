Bursa, Herkes için ‘Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik' konusunu konuşuyor

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bursa Konuşuyor toplantısında, Herkes için ‘Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik' konusu masaya yatırıldı.

Yerel karar alma mekanizmalarına toplumun her tüm katmanlarının katılımını amaçlayan Bursa Kent Konseyi, Herkes için ‘Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik' başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısı düzenledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Oya Demirel, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, kent konseyi yürütme kurulu üyeleri, engelli dernekleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, engellilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çözümü için projeler geliştirdiklerini, danışmanlık hizmetleri yürüttüklerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı en önemli projelerden birinin de ‘Engelsiz Yaşam Merkezi' olduğunu söyleyen Kocabıyık, “Engelsiz Yaşam Merkezimiz, engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezimiz aynı zamanda, toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık yaratma, toplumun engelli haklarını gözeten duyarlı bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunma, ayrıca engelli ve engelsiz bireyler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek üzere de faaliyet gösterecek” dedi. Engelli Araç Tamir Atölyesi ile ilgili bilgilerde veren Kocabıyık, engelli vatandaşların manuel ve akülü araçlarının tamir, bakım, yedek parça ihtiyaçlarını ücretsiz karşılandığını sözlerine ekledi.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ise, Bursa'ya örnek olacak bir toplantı daha düzenlediklerini söyledi. Bursa Konuşuyor konseptli toplantılarda bugüne kadar birçok önemli konuyu yüzlerce insanın katılımı ile masa yatırdıklarını anlatan Toprak, “Bursa Kent Konseyi kurulduğunu günden bu yana çeşitli konularda 82 gündemli toplantı düzenledi. Bu toplantılar sonucunda ortaya çıkan görüşler Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gönderildi. Bugünde toplantımızdan çıkan öneri ve görüşleri bir rapor haline getirerek ilgili kurum ve kuruluşlara göndereceğiz. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının ilk oturumunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ‘Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik' konularında kurumlarının yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantının ikinci oturumunda ise katılımcılara tek tek söz verildi. Divan Başkanlığı'nı Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, divan üyeliklerini Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ve Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez'in yürüttüğü bölümde, katılımcılar engelli bireylere söz hakkı veren Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

Toplantıda, "Esnaf ve araçların kaldırım işgali kontrol altına alınmalı, Kaldırımlardaki engelli rampaları daha görünür yapılmalı, Engelliler için özel sağlık hattı olmalı, Okullar engelli bireylerin eğitimi için uygun hale getirilmeli” gibi onlarca öneri geldi. Görüş ve öneriler bir rapor haline getirilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek.