Bursa, Hollanda ile tekstil ve hazır giyimde iş birliğini artıracak

UTİB ve UHKİB, Hollanda Döngüsel Tekstil Heyetini geniş bir programla Bursa'da ağırladı. Ar-Ge, eğitim, tasarım ve dijital dönüşüm alanlarında sektörle ilgili iyi uygulama merkezlerini ziyaret eden heyet üyeleri ile gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde yeni iş birliklerinin temeli atıldı.

Tekstil ve hazır giyim sektörleri, döngüsel ekonomi temelinde Bursa'da 17 Hollandalı firma ile buluştu. Döngüsel tekstil iş birliğini geliştirmek amacıyla, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ortaklığında gerçekleştirilen Döngüsel Tekstil Ekonomi Heyet ziyareti çerçevesinde ikili iş görüşmeleri ve networking aktivitelerin yapıldı. Güne Koza Han'da başlayan heyet; daha sonra Ar-Ge, eğitim, tasarım ve dijital dönüşüm alanlarında sektördeki iyi uygulama merkezleri olan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Bursa Model Fabrika ve BTSO Enerji Verimliliği Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde her iki ülke firmaları, iş birliği için ilk adımları attı.

"Hollanda'ya kapsamlı ziyaret yapacağız"

Hollanda heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin karşılıklı fayda sağlayacağını dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Üyelerimizin tekstil sektöründeki kurum ve organizasyonlarla yerel bazda ve dünya çapında iletişim ve koordinasyonun oluşturmasında UTİB olarak önemli bir rol oynuyoruz. Hollanda Heyetini de bu çerçevede Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Tekstil, Bursa'nın tarihi uzmanlığıdır. Çeşitli ipliklerin kullanıldığı üst segment kumaşların dünyaca beğenilen giysilere dönüşmesine tanıklık eden yabancı alıcılarımız, Bursa'da aradıkları her şeyi bulabiliyor. 195 ülkeye ihracat yapılan Bursa tekstil sektörünün sadece ürün yelpazesi anlamında değil, pazar olarak da önemli imkânlar sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. UTİB olarak dünyanın birçok yerinden katılımla, fiziksel ve sanal olarak B2B toplantıları ve ticaret heyetleri organize ediyoruz. Hollanda da bu planlamalarımızda ön sıralarda ve yakın gelecekte bu ülkeyi ziyaret etmek için geniş bir program oluşturacağız. Şirketlerimizin iş birliği seviyesini yükseltmek için ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Bu yönde ülkelerimizdeki tekstil sektörleri arasında istikrarlı bir ticaret köprüsünün temellerini attığımıza inanıyorum.” diye konuştu.

“Sektörün geleceğine ilişkin umutlarımız arttı”

Tekstilin dünyanın en itibarlı sektörleri arasında yer aldığını da vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, “Bu başarının ardındaki sebep, sektörümüzün geleceğini anlamak ve tahmin etmek için yıllara dayanan bilgi birikimimizi sürekli bir çaba ile birleştirebilmemizdir. Bunu başarma tutkumuz, yurt içi ve yurt dışından geniş alıcı portföyünün güvenilir iş ortakları olmasını temin ediyor. Bugün geldiğimiz noktada sektörümüz, dijital ve ekolojik dönüşümü çok hızlı ve sağlam şekilde gerçekleştirmiş durumda. Sürdürülebilirliği, yeşil ekonomiyi ve dijitalleşmeyi gündemimizin ilk sıralarına aldık ve üzerinde durmaksızın çalışıyoruz. Ama yine endüstrimizin dönüşümü için önümüzde uzun bir yol ve yapılacak çok şey olduğunun da farkındayız. Elbette bu talepleri tasarımdan ve kaliteden ödün vermeden yerine getirmek çok önemli. Biz de bunu başarmak için kararlıyız. Tekstilin son yıllardaki büyümesi, sektörümüzün geleceğine ilişkin umutlarımızı ve heyecanımızı artırmaktadır. Birleştirdiğimiz tekstil ile konfeksiyon sektörü 2022'de toplamda 32 milyar dolarlık ihracat değerine ulaştı. İhracatta dünya çapında 6'ncı, Avrupa'da 3'üncü olduk.” ifadelerini kullandı.

"Sektörün dönüşümü, ekonomilere önemli katkı sağlayacak

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir de Hollanda heyetini, Türk moda sektörünün kritik merkezlerinden biri ve tarihi İpek Yolu üzerinde bir kavşak noktası olan Bursa'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek “Bin 150 aktif üyemizle çevik yapımız sayesinde, ekonomik zorluklar ve son dönemde yaşanan felaketlerin ardından pandemiye rağmen şartlara uyum sağladık. Son dönemde satışlarda da istikrarlı artışlar yakaladık. Birliğimiz 2021 yılında 1,1 milyar dolar ihracat rakamı ile 21,2 milyar dolar olan Türkiye'nin toplam hazır giyim ihracatından yüzde 5 pay aldı. En büyük pazarlarımız İspanya, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Fransa'dır. Bölgemiz, dünya markaları ile stratejik iş birliklerinde önemli bir aktör konumumda. Avrupalı markaların tedarik süreçlerini yeniden gözden geçirdiği bu dönem, bize krizden fırsat çıkarma fırsatı verdi. Bu dönemde güvenli ve sağlam bir tedarik zinciri arayışıyla ‘Made in Turkey' markasının öne çıkmasından da faydalanabildik. Yakaladığımız ivmenin artarak devam etmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmekte kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Giyim ihracatçıları olarak, tasarım ve sürdürülebilirlik temelli ürünlerin hem çevre hem de finansal açıdan katma değerinin farkındayız. Gençleri ve girişimcileri yenilikçi çözümler noktasında teşvik etmek, en büyük önceliğimiz. Bu yönde Hollanda heyetinin ziyaretinin; hem ülke, hem de şirketlerimizin ekonomisine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Döngüsel tekstil çözümlerine odaklanacağız”

Hızlı moda akımına alternatif olarak, doğal malzemelerden üretilen, fiyat/performans açısından tüketici dostu ‘slow fashion' akımının hızla geliştiğini gözlemlediklerinin de altını çizen Nüvit Gündemir şunları söyledi: “Pek çok marka, ya baskı altında oldukları için ya da bunu misyon edinerek sürdürülebilirlik referanslarını geliştirmek için çalışmakta ve bu politikaları tüm tedarik zincirine yaymak için çalışıyor. Şirketlerimizin ‘Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm, Sürdürülebilir Tasarım, Kaynak ve Proses Optimizasyonu, Yenilikçi Hammaddeler' gibi konularda iyi uygulama örneklerini takip etmesi ve uzman kuruluşlarla iş birliği yapması, hem çevre sorumluluğumuzu yerine getirmemizi sağlayacak, hem de Türkiye'nin ihracat payının artmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye'de, sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan bir ekonomiye geçişi sağlamak ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın öngördüğü geniş değişikliklere uyum sağlamak için bir dizi önlem ve eylem planı uygulanıyor. Biz de UHKİB olarak bu çerçevede ‘Tamir, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm için Sürdürülebilir Tasarım' gibi konuları bir bütün olarak öne çıkaran ‘Döngüsel Tekstil' çözümleri için üyelerimize daha fazla çağrı yapıyoruz.”

"Türk firmalar, önemli birer müttefik

Hollanda heyeti adına teşekkür konuşması yapan Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinden Ekonomi Başmüşaviri Paul Zwetsloot da “Türk tekstil ve hazır giyim sektörü; endüstriyel tecrübesi, ürün çeşitliliği ve esnek üretim kapasitesi, girişimciliği destekleyen yapısı, sektördeki devamlı yatırımları ve köklü lojistik altyapısı ile Hollandalı firmalar için önemli bir müttefik. Avrupa işletmeleri ile güçlü ilişkileri ve tüketici anlayışı ile döngüsel malzeme akışları için kritik olan coğrafi yakinlik avantajıyla birleşen Türkiye, Avrupa'da döngüsel ve sürdürülebilir tekstil için önemli bir ortak. Bu yönde, Hollanda döngüsel tekstil çözümleri ve yatırımları için Türk ortaklar arayışında. Ortaklarımız UTİB ve UHKİB ile heyet ziyaretinde Hollandalı firmalarımız için Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründeki iş yapma fırsatları hakkında faydalı bilgiler verecek bir program hazırladık. Aynı zamanda heyet ziyareti, firmalarımızın önemli yerel paydaşlarla bir araya gelebilme ve sektörün önde gelen firmaları ile tanışma fırsatı da verecek. Öyle umuyoruz ki; Hollanda ve Türkiye arasındaki iş birliğini ilerleterek, tekstil ve hazır giyim sektörünün geleceği için kilit öneme sahip yeniliklerin öne çıkarılmasında bu heyet önemli bir rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.