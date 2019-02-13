Bursa için güç birliği

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa'mızın geleceğini güçlü iş birliği ve koordinasyon ile kurgulayabiliriz” dedi.

BTSO hizmet binasındaki istişâre toplantısında konuşan Burkay, Bursa'nın Türkiye'nin büyümesinde lokomotif rol üstlendiğini söyledi. 42 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından BTSO'nun üyelerine ihracat, katma değerli üretim ve istihdam odaklı projeleriyle örnek olduğunu kaydeden İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisine güç katan çalışmalara 2019 yılında da devam edeceklerinin altını çizdi.

Bursa ekonomisinin kodunda üretim, istihdam ve ihracatın bulunduğunu ifade eden Burkay, “Şehrimizin ihracattaki performansını yeni hamlelerle daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. 2018 yılında 93 bin kişilik istihdam rakamıyla vermiş olduğumuz istihdam sözümüzü fazlasıyla yerine getirdik. 2019 yılında da istihdama en üst düzeyde katkı sunmaya devam edeceğiz. BTSO olarak TEKNOSAB başta olmak üzere birçok projemizle Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelere imza attık. Son 5 yılda ihracatçı firma sayısındaki artışa baktığımızda, Odamızın hamlelerinin Türkiye'nin stratejileri ile örtüştüğünü görebiliyoruz” dedi.

Konuşmasında Almanya'nın Baden Württemberg ve ABD'nin San Francisco bölgelerini örnek gösteren Burkay, “Almanya ekonomisini ayakta tutan Baden Württemberg bölgesidir. Bu bölge 70'in üzerinde üniversite ve 30'dan fazla mükemmeliyet merkezine sahip. Diğer tarafta ABD ekonomisini ayakta tutan bölge de San Francisco havzasıdır. Silikon vadisi ve teknoloji firmaların merkezi olan bu bölge, sektör çeşitliliği, katma değerli üretim, Ar-Ge ve inovasyon potansiyeline sahip. Bölge ve şehirler ülkelerin büyümesine liderlik ediyor. Bursamız da ülkemizin büyüme hamlesine en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olmaya devam edecektir” ifâdelerini kullandı.

Bursa'nın üretim yeteneği ve insan kaynağı ile Türkiye'nin zenginlik bölgesi Marmara Havzası'nın merkezinde bulunduğunu ifade eden Burkay, “Mevcut planlamada Bursa'nın 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içinde sanayi alanlarımızın payı binde 8'le sınırlıdır. Buna karşın 217 milyar TL'ye ulaşan ekonomik hacmimizin yüzde 46'sını sanayimiz sağlıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde sanayi alanlarının payı toplam yüzölçümü içinde yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor” şeklinde konuştu.

İbrahim Burkay'ın konuşmasının ardından kamu yöneticilerine BTSO'nun yürüttüğü projeler hakkında bilgi verildi.