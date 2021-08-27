Bursa için önce sıcaklık uyarısı sonra yağmur

Cuma ve Cumartesi sıcak hava uyarısı yapılan Bursa'da pazartesiden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bursa'da bugün hava güneşli.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 35 derece olması beklenirken; sıcaklık öğle saatlerinde 37 dereceye kadar yükselecek. Cumartesi günü 35 dereceye düşmesi beklenen sıcaklıkların, Pazartesi gününden itibaren 3 derece daha azalarak yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağı tahmin ediliyor.