Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; bu gece saat 03.00'dan itibaren başlayarak 21.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda şu cümlelere yer verildi;

"Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."