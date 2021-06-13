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Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bursa için sarı uyarı yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; bu gece saat 03.00'dan itibaren başlayarak 21.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda şu cümlelere yer verildi;


"Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

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