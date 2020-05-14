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Bursa için sıcak hava uyarısı

Bursa Valiliği, kent genelinde sıcak havanın etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıkların hissedilir derecede artarak bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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