İhlas Haber Ajansı

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Bursa için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Bursa için 25 Ağustos 2020 Salı günü hava tahmin raporunu bildirdi.

Sıcaklıkların yükselişe geçtiği Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 33 dereceyi göstermesi beklenirken hafta sonu sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek.


Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Bursa'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 33 derece olacak. Sıcaklıklar hafta sonuna kadar 1-2 derecelik artışlarla yükselişte olacak. Cuma günü 34 derece ve az bulutlu havanın ardından cumartesi günü ise sıcaklık 35 derecelere kadar ulaşacak.


Yetkililer, özellikle yaşlı ve çocukları uyardı.

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