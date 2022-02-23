Bursa için yarın sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın 9 ilçesi için yarın saat 09.00'den itibaren başlayıp, ertesi gün 09.00'a sürmesi beklenen yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Gemlik, İznik, Yenişehir, Kestel, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinde yarın saat 09.00'den itibaren başlayarak, Cuma saat 09.00'ye kadar sürmesi beklenen yağışa ilişkin uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Öte yandan Bursa'nın 9 ilçesi, haritada sarı ile işaretlendi. Sarı renk, 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır' uyarılarını kapsıyor.