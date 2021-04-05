Bursa için yarında sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'nın 11 ilçesini kapsayan sarı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde salı günü saat 12.00'dan itibaren başlayarak 22.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda şu cümlelere yer verildi: "Rüzgârın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir".