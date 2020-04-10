Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan, Vali Canbolat'ı makamında ziyaret etti

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl kuruluş yıl dönümünde İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve beraberindeki heyet Vali Canbolat'a ziyarette bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Teşkilat Mensupları Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Aslan'a, Bursa Teftiş Kurulu Başkanı Nurettin Şahin, Bursa Polis Meslek Eğitim Okulu Müdürü Fikret Bayraktar, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Bursa Bölge Başkanı Adil Yıldız, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Recep Gündüz, İl Emniyet Müdür Yardımcıları eşlik etti.

Vali Canbolat'dan anlamlı mesaj

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl kuruluş yıl dönümü sebebiyle açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğu ile can ve mal güvenliğini sağlamak ve halkımızın emniyetini muhafaza etmek amacıyla gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin her türlü iklim ve coğrafi koşulda fedakârca görevleri başında olan Türk Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. 10 Nisan 1845 tarihinden günümüze kadar canla, başla görevini ifa eden Teşkilat Mensupları Milletimiz nezdinde huzur ve güvenliğin teminatıdır. 175 yıllık köklü geçmişiyle, yasaların egemenliğinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın huzur ve güven içerisinde düzenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatımız tüm görev ve sorumluluklarını çağdaş bir anlayışla yerine getirmektedir. Bu anlayış doğrultusunda, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emniyet mensuplarımızın üstlendikleri bu kutsal vazifeyi, en başarılı şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancımız tamdır. Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde görevleri başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyor, ülkemizde huzur, güven ortamının tesisi adına ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyor; gazi polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 175. Yıl Dönümünü kutluyor, Polis teşkilatımızın Bursa'mızdaki mensupları başta olmak üzere, tüm polislerimizin Polis Günü'nü gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.