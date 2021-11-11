11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” projesi kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 6 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” projesi kapsamında Mudanya'nın Göynüklü mevkiinde 40 personel ile birlikte 6 bin fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikimine öğrenciler de katıldı. Jandarma ekipleri öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.