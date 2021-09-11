Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Serkan Gür atandı

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Gür Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. İl Millî Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde Bülent Altıntaş'tan görevi teslim alan Serkan Gür Bursa İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevine başladı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevini devreden Bülent Altıntaş, İl Millî Eğiti Müdürü Serkan Gür'e yeni görevinde başarılar diledi. Görevi devralan Gür, bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Altıntaş'a teşekkür etti.