Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü seyyar mutfak ekibi Hatay'a hareket etti

Bursa'da salgın döneminde olduğu gibi ülkemizde yaşanan deprem sonrasında da önemli görev üstleniyor. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve meslek liselerinin yer aldığı seyyar mutfak ekibi depremden etkilenen vatandaşlara hizmet vermek üzere Hatay'a hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde etkili olan depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek liselerinden oluşan seyyar mutfak ekibi kuruldu. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü seyyar mutfak ekibi depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek desteği vermek üzere yola çıktı. Beraberinde erzak yüklü 5 tır ile birlikte hareket eden seyyar mutfak ekibi Hatay'da depremden etkilenen vatandaşlara hizmet verecek.

Seyyar mutfak ekibi deprem bölgesinde sıcak yemek hizmeti verecek

Meslek liselerinin üretimden gelen önemli bir güç olduğunu ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer olmak üzere MEB olarak hep birlikte sahadayız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla çalışmalarımızı Bakanlığımızın ve Valiliğimizin koordinasyonunda sürdürüyoruz. Son yıllarda meslek liselerimiz kabuk değiştirdi ve önemli bir gelişim sağladı. Milletimizin fabrikaları olarak nitelendirdiğimiz meslek liselerimiz, üretimden gelen gücünü milletimizin hizmetine sunuyor. Bu çerçevede Meslek liselerimizden oluşturduğumuz ve depremden etkilenen bölgede görev yapacak seyyar mutfak ekibimiz, 5 tır erzak ile birlikte Hatay'a hareket etti. Burada vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti verecek” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim AKUB ekibi deprem bölgesinde

Bursa AKUB ekiplerinin de deprem bölgesinde bulunduklarını belirten Serkan Gür, “Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ve gönüllü öğretmenlerimizden oluşan AKUB ekibimiz de deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılıyor. Gaziantep ve Malatya'da görev yapan arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor” dedi.

Seyyar mutfak hizmeti ve AKUB çalışmalarının yanı sıra Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar depremden etkilenen bölgeye gönderilmek üzere ekmek, giysi, battaniye ve kâğıt havlu üretimine de başladı.