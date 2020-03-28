Bursa İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Bursa'da da toplanan Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu kararları açıkladı. Kurulun aldığı kararın ardından, Seyehat İzni Kurulu kurularak şehirler arası seyahat edecekleri izne tabi kıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile bugün saat 09.00 İtibariyle tüm illerde, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, il idare kurulları ve pandemi kurullarının toplanacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Çarşamba Valilik Binası Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili M. Ersan Aytaç, İl Defterdarı Mehmet Yazar ile Burulaş Genel Müdürü M.Kürşat Çapar'ın katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Kurul kararlarını açıkladı

Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından kararlar açıklandı. Virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferleri ile ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyeti oluşmuştur denildi. İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi saat 17.00'dan itibaren kaymakamlık izni ile tabi yapılabilecektir. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması kaymakamlık izni ile gerçekleştirilecektir. İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, kaymakamların koordinesinde şehirler arası otobüs terminalleri bünyesinde kurulan Seyehat İzni Kurulu'na başvurarak 'Seyahat Belgesi' düzenlemesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası Otobüs Seyahatleri İzin Belgesi' düzenlenecektir."

28 Mart 2020 tarihi saat 17.00 itibaren "Şehirler arası Otobüs Seyahat İzni Belgesi" olmayanların seyahat etmelerine izin verilmeyecektir.