Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi

Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, İl Sağlık Müdürlüğü görevini Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a devretti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda Sağlık Müdürlüğü idarecileri ve personeli ile vedalaşan Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, görevini Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'a devretti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile mücadele için Bursa'da yoğun bir çalışma temposunda hareket ettiklerini belirten Kaşıkcı, “Kriz yönetimini bir ekip halinde birlikte yönetim esasıyla gerçekleştirdik. Dünyanın en değerli varlığı insan, insanın ise en değerli varlığı şüphesiz ki sağlığıdır. Bursa'mıza en iyi, en kaliteli, en etkin sağlık hizmeti vermek için çaba harcadık. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz çıtayı yükselttik. Eminim ki Fevzi Bey, daha yukarılara taşıyacaktır. Bursa için her şeyin daha iyi olacağı temennisiyle yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Görevi devralan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise “Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak görev yaparken komşu ilimiz olan Bursa ile işbirliği içerisindeydik. Bursa, Türkiye'deki 4'üncü büyük il, aynı zamanda tarihi bir kent. Bu göreve layık görülmek benim için büyük bir gurur. Bursa'da başarılı olmak çok önemli. Elimizden geleni ortaya koyma ve hizmet etme arzusu içindeyiz. Bu dönemde sağlık çalışanlarımız fedakarca görevlerini yerine getiriyor. Biz de Bursa'daki sağlık ordumuzla birlikte zorlu pandemi sürecini başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Ayrıca hizmetlerinden dolayı Halim Ömer Kaşıkcı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.