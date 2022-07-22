Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden hatırlatma dozu uyarısı

Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşlara hatırlatma dozunun yaptırılması çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı sebebiyle kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin arttığını ve bu sebeple vakaların da artışa geçtiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı üzere hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, vatandaşlarımızın yeniden aşı olması önem arz ediyor. Özellikle 50 yaş üstü ve risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz” dedi.

E-Nabız sistemine tanımlı olan vatandaşların randevu alıp, aşı olabileceklerini ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, “3 doz Biontech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak. Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek. Son 90 gün içerisinde Covid-19 hastalığını geçirmiş kişiler hariç son aşı dozu üzerinden 6 ay geçmiş 12 yaş üstü kişilere Covid-19 aşı tanımlaması yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Dr. Yavuzyılmaz, üzerine aşı tanımlanmış vatandaşları aşı yaptırmaya davet eden Dr. Yavuzyılmaz, sözlerini şu şekilde konuştu;

"Vatandaşlarımız, ALO 182 hattını arayarak, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile bağlı bulundukları ile aile sağlığı merkezlerinden randevu alarak, tüm kamu hastanelerinde ve ilçe sağlık müdürlüklerinde aşılarını yaptırabilirler."