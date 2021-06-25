Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Gençlerimize sahip çıkmalıyız"

Fevzi Yavuzyılmaz, “Gençlerimiz gerek merak duygusundan gerekse arkadaş ortamında bağımlılık tuzağına düşmektedirler. Bu konuda ailelerimize çok büyük rol düşüyor. Bizlerin madde bağımlılığıyla mücadelede önemsediği en önemli nokta gençlere sahip çıkılmasıdır” dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2020 raporu ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili küresel çapta yayınlanan raporlarda da uyuşturucu kullanımının dünyanın her coğrafyasında arttığı, kullanım yaşının düştüğü ve ölüm oranlarının yükseldiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, bağımlılık yapıcı maddeler ve madde kullanımı ile mücadelenin günümüzde çözüm bekleyen en mühim meselelerden biri olduğunu söyledi. Uyuşturucu kullanımına bağlı gelişen zararların sadece kişinin kendisine verdiği zararlar olarak görülemeyeceğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, kişinin sadece kendine değil çoğu zaman ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukukî ve ekonomik zararları da beraberinde getiren çok boyutlu bir hastalık olduğunu belirtti.

Gençlerin genellikle merak duygusundan ve arkadaş ortamlarında ‘Hayır' diyemediklerinden dolayı bu tuzağa düştüklerine dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Bir kere denemekle bir şey olmaz, bir kere deneyeyim sonra bir daha yapmam diyerek madde deneyen bir kişi, isterse bırakabileceğini düşünse de, bir süre sonra bu durum kontrolden çıkarak, madde bağımlısı olabilir. Burada önemli olan hiç başlamamaktır” ifadelerini kullandı.

Bursa'da bağımlılıkla ilgili mücadeleyi üç aşamada sürdürdüklerinin bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Birinci aşamada koruyucu, önleyici çalışmalar yer alıyor. Madde bağımlılığını önlemeye yönelik sahada bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde de alanında uzman personellerimiz madde bağımlılığı önleme çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak bireysel danışmanlık hizmetleri ve psikososyal destek vermektedirler. İkinci aşamada ise bağımlılık söz konusu olduğunda ilimizde bulunan AMATEM ve ÇEMATEM de tedavi hizmeti almaktadırlar. Üçüncü aşamada da ise tedavi olan hastanın, rehabilitasyon hizmeti alabilmesi için ilimizde ki çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle koruyucu, önleyici çalışmaların çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu konuda ailelerimize de çok büyük rol düşüyor. Bizlerin madde bağımlılığıyla mücadele de en çok önemsediği nokta gençlerimize olumlu yönde rol model olunması ve gençlerimizin sahiplenilmesidir. Çünkü tedavi hizmetleri, önleyici sağlık hizmetlerine göre çok daha maliyetli ve külfetli bir süreci kapsamaktadır".