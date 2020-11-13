Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Diyabet hastalığı yönetiminde hemşirenin rolü önemli"

Fevzi Yavuzyılmaz, ‘Her tür diyabet için, semptomları ve risk faktörlerini bilmek, diyabeti erken teşhis etmede hayatî öneme sahiptir” dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, diyabet hakkında farkındalığın arttırılması ve öneminin vurgulanması amacıyla kutlanan ‘Dünya Diyabet Günü' hakkında açıklamalarda bulundu. Diyabetin, insülin hormonunun yokluğu veya yetersiz olması durumunda kan şekerinin hücre dışında ve kanda yükselmesi ile ortaya çıkan bir hastalık olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Diyabet Tip 1 ve Tip 2 diyabet olmak üzere iki şekilde görülebilmektedir. Tip 1 diyabette vücudumuzda hiç insülin üretilemiyorken, Tip 2 diyabette ise vücudumuzda halen bir miktar insülin üretimi olmasına rağmen vücudun ihtiyacını karşılamaya yeterli olmamaktadır. Diyabetlilerin yüzde 90-95'ini Tip 2 diyabetliler oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Obezitenin artması ve fiziksel aktivitenin azalmasıyla birlikte özellikle çocuk ve gençlerde tip 2 diyabet görülme sıklığının hızla artmakta olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, “Genellikle 40 yaş sonrası ortaya çıkması ve ortaya çıkmadan önce 10-15 yıla kadar bulgu vermeyen gizli diyabet dönemi varlığı tip 2 diyabeti önemli kılmaktadır. Tip 2 diyabette belirtiler ortaya çıkmadan önce, belirtisiz seyreden ve kişiden kişiye değişen uzun bir süre geçebileceği gibi çok su içme, sık sık idrara çıkma, çok yeme, kilo kaybı, görme bulanıklığı, aşırı kaşıntı, mantar enfeksiyonu gibi belirtiler de görülebilir” şeklinde konuştu.

Bu yıl da diyabet ile mücadele kapsamında ‘Diyabet ve Hemşire' temasının seçildiğinin bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Diyabet gün geçtikçe artan sayıları ve komplikasyonlarıyla ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Bakanlığımızca bu yılki 14 Kasım Dünya Diyabet Gününün teması Diyabetli bireylerin eğitim ve desteklenmesinde oynadıkları önemli role dikkat çekmek amacıyla “Hemşireler ve Diyabet” olarak belirlendiğini” ifade etti.

Günümüzde 430 milyon civarında insanın diyabet ile yaşadığına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Diyabetlilerin sayısı dünya çapında artmaya devam ettikçe, hemşirelerin ve diğer sağlık destek personelinin rolü, diyabet yönetiminde giderek daha önemli hale gelmektedir. Hemşireler genellikle diyabetli bireylerin etkileşim kurduğu ilk ve bazen tek sağlık profesyonelidir ve bu nedenle ilk değerlendirme, bakım ve tedavilerinin kalitesi hayati önem taşır.” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Sağlık profesyonellerinin yşüzde 59'unu oluşturan hemşirelerimizin sağlık sisteminin vazgeçilmezi olduğu bilinciyle COVİD-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bu zorlu süreçte tüm hemşirelere teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, çalışmalarında başarılar diledi.