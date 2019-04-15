Bursa ile Almanya arasında yeni ticaret köprüleri kuruluyor

Türk-Alman Ticaret Günleri'nin 17.'si Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türk ve Alman iş insanlarının yanı sıra yatırım ajansları ile kamu kurum temsilcilerinin katıldığı buluşma iki ülke ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayacak.

Almanya Büyükelçiliği, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ve Almanya Yakın ve Orta Doğu Yatırım Destek Birliği (NUMOV) işbirliğinde KOSGEB'in destekleriyle düzenlenen program BTSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticarette söz sahibi olan iki ülkenin siyaî, ekonomik, askerî ve beşerî boyutlarıyla köklü ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 36,5 milyar dolara ulaştığını kaydeden Başkan Burkay, “Ülkemizde Alman sermayeli 7 bin firmanın varlığı da ekonomik ilişkilerimizin derinliği açısından önemli bir göstergedir. Bursa'da da Alman sermayeli yaklaşık 150 firma faaliyet gösteriyor. Bursa'dan Almanya'ya bin 100 firmamızın ihracatı bulunuyor. Türkiye'de Almanya ile en yoğun ticari ilişkilere sahip iki şehirden biri olan Bursa, geçen sene Almanya'ya 2 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. BTSO olarak kentimizin ekonomik potansiyeline güç katma hedefiyle çok önemli projeleri hayata geçirdik. Baden Württemberg bölgesinin Alman ekonomisine kattığı Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı zenginliği model alarak Bursamızı da yüksek teknolojili üretimin ve ihracatın merkezi haline getirmek amacıyla TEKNOSAB, KOBİ OSB, Model Fabrika, Mükemmeliyet ve Ar-Ge merkezlerini şehir ekonomisine kazandırıyoruz.” dedi.

BTSO olarak Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda Küresel Fuar Acentesi ile üyelerini dünyanın en önemli fuarlarıyla buluşturduklarını ifade eden Başkan Burkay, Almanya'ya da 44 fuar ziyareti gerçekleştirildiğini; bu ziyaretlere bin 500'ü aşkın üyenin katıldığını kaydetti. Başkan Burkay, BTSO'nun projelerinin de katkısıyla Bursa ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığını da sözlerine ekledi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, BTSO'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek. “Bursa, Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı bir şehir. Almanya'nın İstanbul'dan sonra en çok yatırım yaptığı ikinci şehir. Şu anda Almanya'da 90 bin Türk şirketi bulunuyor. Ekonomik bağlar son derece değerli. Önümüzdeki süreçte de birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.” dedi.

“Yeni ticaret bağları kurulacak”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, “Türk-Alman Ticaret Günleri etkinliği şehrimiz için de büyük önem taşıyor. Burada yapılacak iş görüşmeleri iki ülke arasındaki ticaret köprülerini geliştirecek.” ifadelerini kullandı.

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, tarih boyunca ticaret ağlarının en önemli merkezi olan Bursa'nın bu özelliğini bugün de başarıyla devam ettirdiğini söyledi. Türkiye ve Almanya'nın üretim ve sanayi alt yapısıyla önemli işbirliği potansiyeline sahip iki ülke olduğunu belirten Esgin, şöyle devam etti: “İki ülke ilişkileri yüzyıllara dayanıyor. Ticaret Günleri programımız da iki ülkenin ticari hacmine ciddi katkı sağlayacaktır.”

Alman şirketlerde 120 bin kişi istihdam ediliyor

DEİK Türk Almanya İş Konseyi Başkanı ve Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Türkiye ve Almanya arasında yüzlerce yıllık stratejik ortaklığın olduğunu söyledi. Türkiye'deki Alman şirketlerde 120 binden fazla kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Young, “Türkiye bizim için her zaman cazip bir ülke. Yüksek performanslı üretim, nitelikli iş gücü ve bölgesel avantajlardan dolayı Türkiye'ye büyük önem veriyoruz. Yüksek rekabetçi ve becerikli bir yan sanayiye sahip Türkiye'de ayrıca devletin yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için sunduğu cazip teşvikler var.” ifadelerini kullandı.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, Almanya'nın dünyanın en gelişmiş sanayilerinden biri olduğunu belirterek, KOSGEB'in de destekleriyle düzenlenen organizasyonun iki ülke arasında yeni güçlü bağlar kuracağına inandığını söyledi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Thilo Pahl, Almanya ve Türkiye arasında yeni ticaret köprülerinin kurulacağı buluşmanın önemine işaret ederek, “Bu etkinlikte firmalarımız yeni ticari partnerler bulacak. İki ülkenin mutlaka birlikte hareket ederek iş hacmini artırması gerekiyor. Bizler bu noktada her zaman iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kapılarımız her zaman size açık” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise programın Almanya ile köklü ve derin ilişkilere ciddi katkı sağlayacağını belirterek, organizasyonun hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Almanya'dan gelen firmaların yöneticileri şirketlerinin çalışmaları ve yatırımları hakkında detaylı sunumlar yaptı. Programın ikinci bölümünde ise Bursalı firmalar ile Alman iş dünyası temsilcileri iş görüşmeleri gerçekleştirdi.