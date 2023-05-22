Bursa İnegöl'de 5 caddeye 6 bin 900 metre asfalt yapıldı

İnegöl ilçe merkezinde 5 caddede toplam 6900 metrelik yolda asfaltlama çalışması tamamlandı.

Bursa'nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler, toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi, köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir sorumluluğunda bulunan 8 bin kilometre uzunluğundaki yol ağında çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de ulaşım yatırımlarından taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, asfalt bakım onarımı, asfalt kaplama, V kanal çalışması, bordür yapım ve onarımı, istinat duvarı ve kazı dolgu çalışmalarına yoğun bir mesai harcıyor.

Kalite artıyor

İnegöl İlçesi'nde devam eden asfalt yenileme çalışmalarında Ertuğrulgazi, Anafartalar, Kasım Efendi ve Akpınar Caddelerindeki asfatlama tamamlandı. Edebali Caddesi'ndeki çalışmalar hızla devam ederken, böylelikle 6 bin 900 metre uzunluğundaki alanda toplam 13 bin 400 ton asfalt kaplama tamamlanmış olacak. Çalışmalar daha sonra Büyükdere, Yeşil Bursa, Gazhane ve Şebboy caddelerinde asfalt yenileme ile devam edecek.

Ulaşımdan taviz yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023 yılı yatırım programına sadık kalarak tüm ilçelerde ulaşım ve altyapıdan taviz vermeden çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Gerek mevcut yolların sağlıklaştırılması gerekse de yeni yol açma çalışmalarının tüm ilçelerde devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “İnegöl ilçemizde de planlar çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Zaman zaman hava muhalefeti nedeniyle çalışmalarımızda gecikme yaşansa da ilçe merkezideki 5 ana caddede çalışmaları tamamladık. Plandaki diğer caddeleri de tamamlayan ilçemizde ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olacağız” dedi.