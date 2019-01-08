Bursa İnegöl'de eğitime bir gün ara

Bursa'da aşırı kar yağışı nedeniyle eğitime ara veren ilçelere bir yenisi daha eklendi. Büyükorhan'dan sonra İnegöl ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İnegöl'deki bütün devlet ve özel okullar bir günlüğüne tatil edildi. Kaymakam Şükrü Görücü başkanlığındaki alınan komisyon kararı ile İnegöl'de 08.01.2019 Salı günü okulların tatil edilmesine karar verildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise sosyal medyadan paylaştığı mesajda öğrencilere kar tatilini duyurdu. İyi tatiller çocuklar fotoğrafıyla paylaşım yapan Başkan Taban, "Sevgili öğrencilerimiz,yoğun kar yağışı nedeni ile ilçemizde okullar bir gün süre ile ( 08 .01.2019 Salı günü ) tatil edilmiştir.Tatili en iyi şekilde değerlendirmeniz dileğiyle" dedi.