Bursa İnegöl'de park halindeki motosiklet yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi bulunan apartmanın girişinde park halindeki motosiklet alev alev yandı.

Gece 12.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Dar Sokak üzerindeki Türker Apartmanı'nın girişinde apartman boşluğunda park halinde olan 16 ALP 323 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kısa sürede alev topunda dönen motosikletten çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekipleri bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Duman nedeniyle apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.