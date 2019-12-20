Bursa inşaat sektörü UR-GE ile yurt dışına açılacak

Ticaret Bakanlığının desteği ile yürütülen projede inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe yer alan üye firmaların yurt dışına açılmasına doğrudan katkı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilecek.

BTSO, firmaların dış pazarlara açılması, uluslararası ölçekte iş yapabilme kapasitesine ve yeteneğine sahip olmaları maksadıyla yürüttüğü UR-GE projelerine inşaat ve yapı malzemeleri sektörünü de ekledi. Projede yer alan 21 firma, BTSO Hizmet Binası'nda düzenlenen İhtiyaç Analizi Açılış Toplantısı'nda bir araya geldi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak'ın da katıldığı toplantıda firmaların uluslararası pazarlara yönelik ihtiyaçları ve yol haritasını ortaya koyacak ihtiyaç analizi çalışmasına başlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, iç piyasa odaklı çalışan inşaat sektörünün tekrar yükselişe geçmesi için yurt dışında daha fazla iş yapmaları gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda, firmalara uluslararası yatırım ve işbirliği imkânları sunabilmek adına Ticaret Bakanlığı destekleriyle UR-GE projesi başlattıklarını söyleyen Şenocak, “Bursa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ niteliğinde çok sayıda firmamız bulunuyor. Ancak bu firmalarımız, yurt dışına çıkamadıkları için yaşanan ekonomik sıkıntıların sektöre yansıması çok daha büyük oluyor. UR-GE projemiz ile sektördeki bilgi birikim ve tecrübemizi yurt dışına taşımayı hedefliyoruz” dedi.

UR-GE projesinin, sektörde faaliyet gösteren firmaların kümelenerek dış pazarlara açılmasını sağlayan bir proje olduğunu ifade eden Şenocak, üç yıl devam edecek proje çerçevesinde firmalar için ilk olarak ihtiyaç analizi çalışmasının yapılacağını kaydetti. İhtiyaç analizinin ardından eğitim ve danışmanlık, tanıtım, markalaşma, hedef pazarlara yönelik satış odaklı yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve ikili iş görüşmeleri gibi etkinliklerin düzenleneceği bilgisini veren Şenocak, “UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirilecek her faaliyetin yüzde 75'i bakanlığımız tarafından desteklenecek. Odamız, UR-GE projeleri yönetimi konusunda Türkiye'deki en yetkin kurumlardan biri. Farklı sektörlerde çok önemli başarılar elde edildi. İnşallah inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe yer alan üye firmalarımız da bu proje sonunda sürekli ihracat yapar hale gelecektir” şeklinde konuştu.

Şenocak ayrıca yakın dönemde plan, proje, müşavirlik ve müteahhitlik işleri yapan firmalar için de Ticaret Bakanlığı destekleriyle HİSER projesini hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. Toplantı, UR-GE proje süreçlerine ilişkin yapılan sunum ile sona erdi.