Bursa ipeği dünya vitrininde

İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenen Uluslararası İpek Konferansı'na Bursa damgasını vurdu.

Uluslararası İpek Konferansı, İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlendi. UNESCO İpek Yolu Online Platformu, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), Uluslararası Sanatla Eğitim Topluluğu (INSEA), Valensiya Modern Sanat Müzesi, Valensiya Üniversitesi ile Valensiya Turizm Ajansı ve Türk Hava Yolları'nın desteği ile gerçekleşen konferansta Türkiye'yi Bursa Tekstil Sanayi ve İpek Müzesi yetkilileri temsil etti. UNESCO tarafından Avrupa ipek şehri seçilen Valensiya'daki konferansa İspanya, İtalya, Fransa, Gürcistan, Kazakistan ve İsveç'ten ipek müzelerinin yetkilileri ve temsilcileri katıldı.

Konferansta Bursa ipeği de görücüye çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğünden Nazım Enes Altan, konferansın ikinci gününde tarihi Bursa ipeğinin dünden bugüne serüvenini anlattı. Bursa Tekstil Sanayi ve İpek Müzesi'ndeki çalışmaları da katılımcılarla paylaşan Altan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursa ipeğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürüttüğü projelere değindi. Bursa Büyükşehir Belediyesinin Muradiye İpek Fabrikası, Umurbey İpek Tasarım Merkezi ile Bursa'nın dağ köylerindeki ipek faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Altan, Bursa ipeğinin ticari merkezi Kozahan'ın ipek yolu güzergâhındaki önemini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin özellikle köylerde ipekçiliği geliştirmek adına gerçekleştirdiği teşvikler ilgi görürken, konferans sonrası projeye ilgi gösteren katılımcılar Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik'ten bilgi aldı. Bursa genel tanıtımının video gösterisi ile desteklendiği konferans boyunca Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde üretilen ipek halılar ve ipek eşyalar da katılımcıların beğenisine sunuldu. Konferansın sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, konferansın ev sahibi ve Valensiya İpek Müzesi yöneticilerinden German Navarro Espinach'a Karagöz-Hacivat figürünün bulunduğu ipek tablo takdim etti.