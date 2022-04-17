Bursa ipeği Mustafakemalpaşa'da kozalarından doğuyor

Bursa'nın evrensel değerlerinden biri olan ipek yetiştiriciliği ve ipek üretimi Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin özel ilgi ve desteği ile yeniden yükseliyor.

Katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin ilçe ve ülke çiftçisine katkısı için özel çalışmalar yürüten Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün başlattığı faaliyetler meyvelerini vermeye devam ediyor. Kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Mustafakemalpaşa Belediyesi, uzun yıllardır süre gelen ipekböcekçiliği geleneğini unutulmaya yüz tutmuşken özel ilgi ve destekleri ile gelecek nesillere taşıyor.

İpek böceği yetiştiriciliği dönemi yaklaşırken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu senede Mustafakemalpaşa Belediyesi ipek böceği yetiştirmek isteyen üreticilere desteğini artırarak sürdürüyor. Geçtiğimiz senelerde büyük ilgi gören larva desteğine bu senede yoğun talep üzerine devam ediliyor. Tamamen ücretsiz larva desteği sağlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 444 3 815 numaralı çağrı merkezinden ulaşıp talepte bulunan herkese larva desteğini sağlıyor.

Bu önemli ve katma değeri yüksek geleneği için özel çaba ve girişimlerde bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Aromatik bitkilerin cenneti olmaya devam ederken, yüzyıllardır süregelen ipekböcekçiliğine ilginin yoğun olması bizleri sevindiriyor. Bereketli toprakların, üretken insanlarının memleketi Mustafakemalpaşa, paylaştıkça, dayanıştıkça bereketleniyor" dedi.