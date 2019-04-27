Bursa iş dünyası Almanya'da

Bursalı firmalar, Almanya'da düzenlenen BAUMA Münih ve Messe 2019 sanayi teknolojileri fuarlarında incelemelerde bulundu.

Bursalı firmaların dış ticaret hacmini artırmak maksadıyla hayata geçen Küresel Fuar Acentesi Projesi, nisan ayında da yurt dışı programlarına devam ediyor. Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleri ile 2019 yılının ilk 3 ayında 15'e yakın yurt dışı programına imza atan BTSO, son olarak Almanya'ya çıkarma yaptı.

İnşaat sektörü temsilcilerinden oluşan heyet, BAUMA 2019 İnşaat Makinaları Fuarı'nı ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, oda olarak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine her zaman katkı sunan Bursa iş dünyasının 2019 yılında ihracatını artırmak adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Firmaların rekabetçi kimliğini artırmanın yanı sıra AB başta olmak üzere farklı hedef pazarlarda ihracatını artırmak için yurt dışı programları gerçekleştirdiklerini kaydeden Hasan Gürses, “Almanya'da sektör temsilcilerimizle önemli bir organizasyon gerçekleştirdik. Son 5 yılda farklı coğrafyalarda düzenlenen 170 fuar organizasyonuna 6 bini aşkın üyemizi taşırken, Almanya'ya da yaklaşık 45 fuar ziyareti gerçekleştirdik. BTSO olarak üyelerimizin ihracatını artıran hamlelerimize devam edeceğiz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü Bursa'nın 25 milyar dolara yakın bir dış ticaret hacmine sahip olduğunu vurguladı. 188 ülkeye ve bölgeye ürün ihracatı yapan Bursa'nın Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına gerçekleştirdiğini dile getiren Osman Nemli, “Üyelerimiz fuar organizasyonları sayesinde bir yandan yeni işbirliklerinin adımlarını atarken bir yandan da sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakalıyorlar” ifadelerini kullandı

Heyet Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Ali Faruk Çolak, inşaat sektörünü yakından ilgilendiren BAUMA Münih Fuarı'na 60'tan fazla ülkeden firmanın stant açtığını ifade etti.

BTSO, firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına kolaylık sağlamaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunuyor. BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defa olmak üzere bin liraya kadar destek veriyor. BTSO üyeleri, www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgiler alıp, sektörlerine dâir organizasyonlar için başvuruda bulunabiliyor.