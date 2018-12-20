Bursa iş dünyası ihracatın şifrelerini BTSO ile çözüyor

Tekstil, kimya, gıda, uzay havacılık ve savunma, raylı sistemler ile makine UR-GE Projeleri çerçevesinde bin 600'e aşkın iş adamı Bursalı firmalarla iş birliği masasında buluştu.

Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde şimdiye kadar 6 binin üzerinde iş dünyası temsilcisini 160 yurt dışı iş programı ile buluşturan, Ticari Safari Projesi ile yüze yakın ülkeden 20 bin alıcıyı Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO, sektörlerin ihracat hamlesine güç katmayı sürdürüyor. Bursa'nın dış ticaretini artırmaya yönelik projeleriyle şehir ihracatının 14 milyar doları aşmasına katkı sağlayan BTSO, kasım ve aralık aylarında bir dizi alım heyeti programına imza attı.

BTSO öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 14-16 Kasım tarihleri arasında Merinos AKKM'de gerçekleştirildi. Fuar bünyesinde BTSO'nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü tekstil ve giysilik kumaş UR-GE Projesi kapsamında düzenlenen alım heyeti faaliyetine yaklaşık 50 ülkeden 350 yabancı firma temsilcisi katıldı. 90'a yakın firmanın stant açtığı fuarın sonunda 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleşti. Fuar, önemli iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırladı.

Alım heyeti programları sayesinde birçok firmanın yeni iş bağlantıları kurduğunu belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yapılan çalışmalar sayesinde firmaların özgüven kazandıklarına dikkat çekti. BTSO üyelerinin uluslararası alanda çok daha güçlü olmasını sağladıklarını kaydeden Burkay, “Son 4 yılda şehrimizin binin yeni ihracatçı firma kazanması ve geçen yıl 14 milyar doları aşan ihracat rakamıyla tarihimizin en yüksek yıllık ihracat performansına ulaşmamız, ortaya koyduğumuz çalışmaların başarıya ulaştığının en önemli göstergeleri. BTSO olarak ülkemizin ihracat hedeflerine en yüksek seviyede katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.