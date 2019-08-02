Bursa iş dünyası üretim maliyetlerinin düşürülmesini bekliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin hassas süreçten geçtiği bir dönemde başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere üretim maliyetleri üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Burkay, “Döviz kurlarında yaşanan düşüşle birlikte enerji fiyatlarının aşağı çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin hassas bir dönemde ekonomi yönetiminin proaktif yaklaşımı ile üretici firmalar için çok önemli destek mekanizmalarının harekete geçirildiğine işaret etti. Bununla birlikte yeni ekonomi programında da belirlenen faiz ve enflasyonda hedeflerin tutturulmasına dönük olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten Başkan Burkay, “Diğer taraftan döviz kurları da gerilemeye başladı. Ancak üretim sektörünün en önemli girdilerinden olan elektrik ve doğalgaz maliyetleri, yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde arttı. Enerji maliyetlerindeki değişkenlik ve sürekli artış, tüm işletmelerimizin üretim maliyetlerine de yansımaktadır. Yatırımları artırmak, ihracattaki başarımızı sürdürülebilir kılmak ve istihdam piyasasının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla sanayicimizin üzerindeki yükleri hafifletmek zorundayız. Bu kapsamda indirim beklediğimiz bir dönemde artan doğalgaz fiyatları ile birlikte elektrik fiyatlarının da gözden geçirilmesini ve gerekli indirimlerin yapılmasını arzu ediyoruz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, enerji birim maliyetinin yanı sıra enerji fonu, elektrik tüketim vergisi, katma değer vergisi ve son kaynak tedarik tarifesinin en önemli kalemlerinden biri olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tutarının da önemli fiyat farklarına sebep olduğuna dikkat çekerek, “Bu kapsamda enerji maliyetlerinde sanayicimizin lehine iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın temmuz ayı olağan meclis toplantısında meclis üyeleriyle gerçekleştirilen ankette de iş dünyası temsilcilerinin en önemli beklentisinin başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere üretim maliyetlerinin düşürülmesi olduğu ortaya çıkmıştı.