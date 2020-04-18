Bursa iş dünyasına 624 bin maske

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmalara gönderilen 624 bin cerrahi maske, Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmalara dağıtılacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını süresince Bursa iş dünyasına yönelik önemli çalışmalar yürüten BTSO, bu zor dönemde fabrikaların en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maske temini konusunda Bursa Valiliği koordinasyonunda elini taşın altına koydu. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 624 bin adet maske Bursa'ya getirildi. Bursa Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret Müdürlüğü'nün koordinasyonluğunda TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'ne ulaşan cerrahi maskeler, BTSO yetkilileri tarafından bölge müdürlüğü ve kaymakamlıklarına kendi bölgelerindeki firmalara dağıtılmak üzere teslim edildi.

Bursa'da faaliyet gösteren 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmaların çalışan sayısı kadar maske verilecek. Maskeler, Bursa'daki 17 organize sanayi bölgesinin bölge müdürlüklerine firmalara dağıtılmak üzere teslim edildi.

Ayrıca Çalı Sanayi Bölgesi, İnegöl Cerrah Sanayi Bölgesi ve Görükle Sanayi Bölgesi gibi OSB statüsünde olmayan bölgelerdeki firmaların maskeleri de ÇASİAD, Cerrah İş Adamları Derneği ve GÖRSİAD derneklerine verildi. Bu kapsamın dışında kalan ilçe ve bölgelerdeki 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmaların maskelerin dağıtımı, ilgili bölgelerin kaymakamlıkları tarafından yapılacak. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım bölgesinde bu sınıflamanın dışında kalan firmaların maskeleri de BTSO koordinasyonunda TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nden gerçekleştirilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının korona virüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçtiğini belirtti. BTSO olarak Bursa iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda her türlü talebin çözümü noktasında hızlı adımlar atmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Burkay, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana firmalarımızın bu dönemi en az hasarla atlatması adına Acil Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Özellikle maske konusu firmalarımız için bu dönemde büyük ihtiyaç. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa'ya gönderilen 624 bin maske, üretim yapan firmalarımızın ilk etaptaki ihtiyacını karşılamak adına atılan önemli bir adım oldu. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığına sağlamış oldukları bu destekten dolayı iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.