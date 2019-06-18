Bursa iş dünyasına 650 milyon liralık kaynak

Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen 23 UR-GE ve HİSER projesinden 750'ye yakın firma faydalandı. Projeler kapsamında Ticaret Bakanlığı Bursalı firmalara 650 milyon liralık kaynak sundu.

Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiren Bursa, ülkemizin kalkınma hamlesine önemli bir katkı sağlıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına liderlik etmek hedefiyle hayata geçirdiği UR-GE ve HİSER projeleriyle üyelerinin dünyaya açılmasına öncülük ederken, firmaların rekabetçi konumunu üst noktalara taşıyor. UR-GE projeleri kapsamında gerek yurt içine gerekse de yurt dışında çok sayıda etkinliğe imza atan BTSO, üyelerinin dünya çapında iş yapabilme becerilerine de katkı sağlıyor.

Ur-Ge Lideri BTSO

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda alternatif pazarlara ulaşmanın firmalar için büyük önem taşıdığını söyledi. UR-GE projelerinin firmaların küresel ölçekte rakiplerini tanımasına imkan sağladığını kaydeden Başkan Burkay, BTSO olarak farklı sektörlerde 7 UR-GE Projesini tamamladıklarını açıkladı. BTSO'da halihazırda 12 UR-GE ve 2 HİSER projesinin devam ettiğini kaydeden Başkan Burkay, son olarak b?ilişim HİSER Projesi ile inşaat, kimya ve kauçuk sektörlerindeki UR-GE projelerinin Bakanlık tarafından onaylandığını dile getirdi. Giysilik kumaş ve işlenmiş gıda UR-GE başvurusunun bakanlığa sunulduğunu kaydeden Başkan İbrahim Burkay, projelerden şimdiye kadar 750'ye kadar firmanın faydalandığının da altını çizdi.

650 milyon liralık kaynak fırsatı

Bursa'nın dış ticaret hacminin artırılması ve ihracatta yeni başarıların elde edilmesi için vizyoner projelere devam edeceklerini belirten Başkan Burkay, “Bursa, 122 ülkeden fazla ihracat yapma tecrübesine sahip. 15 milyar dolara yakın ihracata imza atan Bursalı firmalarımızın dış ticaret ağını farklı ülkelere açılmasını sağlamak zorundayız. Özellikle Sahra Altı Afrika, Türk Cumhuriyetleri ve Latin Amerika gibi alternatif pazarlar büyük önem taşıyor. Bizler Bursa'nın gücüne sonuna kadar inanıyoruz. Şu anda Odamız Türkiye'de en fazla UR-GE Projesi yürüten kurumların başında geliyor. Her bir proje bakanlık tarafından 4.5 milyon dolara kadar destekleniyor. Odamızın yürüttüğü UR-GE projeleriyle bakanlığımız Bursalı firmalara yaklaşık 650 milyon liraya kadarlık kaynağı sundu. 2019 yılında da ülkemizin ihracat hedeflerini gerçekleştirmeye ve ekonomimize var gücümüzle katkı sunmaya devam edeceğiz. İş dünyasına yönelik desteklerinden dolayı Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Bakanlık bürokratlarına şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Küresel arenada yeni işbirlikleri

UR-GE projeleri kapsamında eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri gibi etkinliklerde Ticaret Bakanlığı ile birlikte üyelerine önemli destekler sağlayan BTSO, yurt dışı pazarlama organizasyonlarında ihracat yapmayı hedefleyen KOBİ'lere vizyon kazandırıyor. Şimdiye kadar Almanya, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, ABD, Romanya, Fransa, Güney Afrika, Kenya, İran, Fas ve Rusya gibi önemli pazarlarda düzenlenen 50'ye yakın ikili iş görüşmesine katılan BTSO üyeleri, küresel arenada yeni iş ağları kurmayı başardı.