Bursa iş dünyasından BUÜ Hastanesi'ne malzeme desteği

COVİD-19 salgını sebebiyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi'nde alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, Bursa iş dünyasından hastaneye malzeme desteği geldi.

BUÜ Hastanesi'ne yardım eli uzatan Nil-San Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 2 bin 500 adet medikal maske yardımı yaparken, Rudolf Duraner Genel Müdürü ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ise 1 tonu hastane bünyesinde, 500 kilosu da onkoloji servisinde kullanılmak üzere toplam 1,5 ton dezenfektan bağışında bulundu.

Malzemeleri teslim alan BUÜ Hastane yöneticileri, verdikleri destek ve katkılardan dolayı iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, böylesine kritik bir dönemde fedakârca çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Yapılan yardımların kendileri açısından ciddi bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Rıdvan Ali, “Ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle hastane olarak her türlü tedbiri aldık. Bunu yaparken bütün imkânlarımızı seferber ettik. Yetişemediğimiz noktalarda ise bizlere en büyük desteği iş dünyasının temsilcileri verdi. Gösterdikleri hassasiyet için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, yapılan yardımlardan dolayı iş adamlarına teşekkür etti. Dünyanın ve Türkiye'nin de ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Kılavuz, sürecin en başında Üniversite Hastanesi'ndeki bütün tedbirlerin alındığını açıkladı. Kılavuz, “Üniversite olarak elimizdeki imkânlar dahilinde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat süreç içerisinde bir takım eksikliklerimiz baş gösterebiliyor. Bunu da Bursalı hayırsever iş insanlarımızın desteği ile atlatıyoruz. Yapılan nakdî bağışlar ve malzeme desteği bizi mutlu ediyor. Milletimizin ve iş dünyamızın zor günlerde gösterdikleri birlik ve beraberlik örneğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.