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Bursa-İstanbul karayolundaki feci kaza kamerada

Bursa’nın Gemlik ilçesinde üzerinde otomobilin çarpması sonucu metrelerce ileri fırlayan yaya ağır yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde üzerinde otomobilin çarpması sonucu metrelerce ileri fırlayan yaya ağır yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-İstanbul karayolu Gemlik Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Karayolunu bölen tellerin arasından yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Turan D.'ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileriye fırlayan Turan D. ağır şekilde yaralandı.


Turan D. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ağır yaralı Turan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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