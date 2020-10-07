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Bursa İstanbul karayolundaki tır alev alev yandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir tır alev alev yandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir tır alev alev yandı. Yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.


Yangın, İstanbul Bursa karayolu Gemlik ilçesi Kurtul Mevkisi'nde sabah 8.15 sıralarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, açık kasa dorsesi olan tırın kupa kısmı henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken yapmaya başladı. Alev topuna dönen tıra ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer tır sürücüleri yaptı. Sürücülerin ihbarı üzerine İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.


Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bulutlar siyah dumanlarla kaplandı. Jandarma ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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