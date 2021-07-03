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Bursa-İstanbul yolu sular altında kaldı

Bursa’da kısa süreliğine etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da kısa süreliğine etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İstanbul yolunun en yoğun olduğu Gemlik ilçesinde ana yolda suyun birikmesi sürücülere zor anlar yaşattı.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağanak etkili olurken, Bursa-İstanbul yolunda seyir halinde olan sürücüler, ilerlemekte zorluk çekti. Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan yağış, hayatı felç etti. Ulaşımın durma noktasına geldiği anayolda sürücüler tek şeridi kullanmak zorunda kaldı. Bazı yüksek araçlar, suyun içerisinden geçmeyi göze alarak ilerledi.

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