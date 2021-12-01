Bursa itfaiyeden çevreci hamle

Bursa'da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla büyük bir özveriyle çalışan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, faaliyet gösterdiği tüm noktalara sıfır atık belgesi alarak sağlıklı bir çevre için de önemli bir çalışmayı hayata geçirdi.

Dünya gelinde nüfus, sanayileşme ve kentleşme sonucunda tüketimin hızla artmasına paralel olarak doğal kaynaklar da aynı oranda hızla azalıyor. İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla başta kamu kurum-kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınabilmesi için 2018 yılında Türkiye genelinde ‘Sıfır Atık Projesi' başlatılmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamındaki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu proje sayesinde kağıt, karton, cam, plastik, metal atıkları, atık pil, bitkisel atık yağların yanı sıra, organik atık, yemek ve ekmek artıklarının ‘kaynağında ayrı biriktirilerek' geri dönüşümü sağlanıyor.

Öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası ve birçok belediye hizmet binasına alınan sıfır atık belgesine, son olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı birimler de sahip oldu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 27 nokta için grup amirliklerine birebir gidilerek, gerekli ekipmanlar yerleştirildi ve tüm personele konuya ilişkin eğitimler verildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından; Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) yapılan başvuru, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelenerek kabul edildi. Bu şekilde, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı tüm grup amirlikleri için ‘5 Kasım 2021 tarihi itibariyle TS/16/B1/2/895 belge nolu' Sıfır Atık Belgesi (Temel Seviye) alındı.