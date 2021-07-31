Bursa itfaiyesi Marmaris yolunda

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 7 araç ve 21 personel Muğla Marmaris'teki yangınlara müdahale etmek için yola çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve ardından 26 farklı ilde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor. 6 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce hayvanın telef olduğu, orman ve tarım arazileri ile sera alanlarının küle döndüğü yangınlarla ilgili olarak adeta bir seferberlik başlatıldı. Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 28-31 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde çıkan 98 yangının 81'i kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmalarına farklı illerden destek yağıyor.

Bursa ekibi yola çıktı

İçişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve AFAD'ın talimatları doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İtfaiye Daire Başkanlığı ve BUSKİ ekipleri hazırlandı. Küçük Sanayi İtfaiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 21 personel, 7 araç ile yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım, orman yangınlarının acilen söndürülmesi için Bursa ekibinin de görev başında olacağını belirterek, yangınların bir ön önce söndürülmesini temenni etti.